„Undercover Boss“ auf RTL: Augsburgerin spricht im TV über Rassismus im Alltag

Wenn heute Abend auf RTL eine neue Folge von „Undercover Boss“ läuft, ist auch eine junge Frau aus Augsburg mit dabei: Adesua Sadadi, 26, arbeitet seit sechs Jahren bei Media Markt – und ist gleichzeitig als Content Creatorin auf Instagram und TikTok aktiv, wo ihr insgesamt fast eine Million Menschen folgen.

In der Folge trifft sie auf ihren Chef Mario Pieper, der – wie in dem RTL-Format üblich – inkognito in mehreren Märkten mitarbeitet, um den Arbeitsalltag seiner Angestellten kennenzulernen.

Dabei kommt es zu einem Moment, der auch den Chef überrascht: An der Kasse in Augsburg fällt der Satz: „Krieg ich einen Rabatt? Weil ich bin Deutsch!“ Sadadi und Pieper sind irritiert. Für Sadadi ist diese Form von Alltagsrassismus allerdings kein Einzelfall. In einem ruhigen Gespräch mit ihrem Chef spricht sie offen über ihre Erfahrungen – wie RTL bereits vor der Ausstrahlung der Folge berichtet.

„Undercover Boss“ auf RTL: „Mama Afrika“ Adesua Sadadi spricht über ihre Erfahrungen

„Ich hab schon das N-Wort gehört“, sagt sie. Sadadi, deren Vater aus Nigeria stammt und die in Augsburg geboren wurde, schildert, wie subtil und regelmäßig ihr rassistische oder diskriminierende Aussagen begegnen – auch im beruflichen Kontext. Der Media-Markt-Chef zeigt sich betroffen, lobt Sadadis Offenheit und signalisiert, dass er das Thema künftig ernster nehmen will.

Bekannt ist Sadadi vielen durch ihre Rolle als „Mama Afrika“ auf Social Media. Mit charmantem nigerianischen Akzent, viel Humor und positiven Botschaften motiviert sie dort ihre Community. Ihre Inhalte drehen sich um Selbstbewusstsein, Fitness und Body Positivity – in ihren Worten: „Ich will Menschen den Tag retten.“

Heute auf RTL: „Undercover Boss“ mit Influencerin „Mama Afrika“

Trotz ihrer positiven Ausstrahlung ist Sadadi online immer wieder mit Hasskommentaren, Rassismus und Fatshaming konfrontiert. Auch darüber spricht sie öffentlich – im vergangenen Jahr auch in einem Interview mit unserer Redaktion.

Wie der Arbeitsalltag von Sadadi und ihren Kolleginnen und Kollegen aussieht, zeigt RTL heute Abend ab 20.15 Uhr in der neuen Folge von „Undercover Boss“ (oder auf RTL+). (fla)