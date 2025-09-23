„Undicht, schmutzig, baufällig: Wie steht es um Augsburgs Schulen?“ – diskutieren Sie live mit

Seit 2020 hat die Stadt über 320 Millionen Euro in die Sanierung und Entwicklung der Augsburger Schulen gesteckt. Doch der momentane Sanierungsbedarf der 70 Schulen, für die die Stadt zuständig ist, liegt geschätzt bei zwei Milliarden Euro. Nach wie vor gibt es Beschwerden über gesperrte Turnhallen, stinkende Schulklos oder im Sommer überhitzte Klassenzimmer. Reichen die Anstrengungen der Stadt aus, um den Sanierungsstau aufzulösen? Wie steht es um die dringend benötigte Realschule? Diese und andere Fragen erörtert die Lokalredaktion der Augsburger Allgemeinen im Rahmen eines Live-Gesprächs unter dem Motto „Undicht, schmutzig, baufällig: Wie steht es um Augsburgs Schulen?“ Bürgerinnen und Bürger sind am Mittwoch, 8. Oktober, um 18.30 Uhr zum Mitdiskutieren eingeladen.

Diskussion zu Schulen in Augsburg am Mittwoch, 8. Oktober

Unter dem Motto „Darüber spricht Augsburg“ bietet die Lokalredaktion Augsburg regelmäßig Live-Diskussionen zu aktuellen Themen an. Bei der Premiere Anfang Juli ging es um den Innenstadthandel. Bei der zweiten Auflage am Mittwoch, 8. Oktober, sitzen Augsburgs Bildungsbürgermeisterin Martina Wild (Grüne) und Stadträtin Tatjana Dörfler, bildungspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, auf dem Podium. Dörfler kritisiert regelmäßig die Schulpolitik der schwarz-grünen Stadtregierung. Thomas Körner-Wilsdorf (Bildungsbündnis Augsburg), Elias Puhle (Gleich Bau), der sich privat für die Modernisierung der Schulen engagiert, Evelin Nehm (Regionale Arbeitsgemeinschaft der Landes-Eltern-Vereinigung der Gymnasien in Bayern) und Roman Mönig (Bürgerinitiative „Aktion Lechhausen - Realschule jetzt“) werden sich an dem Gespräch beteiligen. Die Moderation übernimmt Redakteurin Miriam Zißler.

Wer die Debatte live miterleben oder sich mit eigenen Fragen und Anregungen beteiligen möchte, ist an diesem Tag in die AZ-Heimatwelt, Maximilianstraße 3, eingeladen. Dort besteht die Möglichkeit, mit den Experten ins Gespräch zu kommen. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung unter lokales@augsburger-allgemeine.de, Stichwort „Darüber spricht Augsburg“, ist erforderlich. Bitte geben Sie auch an, mit wie vielen Personen Sie kommen wollen.