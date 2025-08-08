Unerwartete Entwicklung könnte Schulmisere im Augsburger Osten lindern

Dass zuletzt weniger Flüchtlinge nach Augsburg gekommen sind, ist für die Stadt in mehrerlei Hinsicht erfreulich. Die Unterbringungssituation entspannt sich. Frei gewordene Räumlichkeiten können künftig für andere Zwecke genutzt werden. Sollte das ehemalige Schülerwohnheim am alten Bayernkolleg zum Standort für eine Interims-Realschule im Augsburger Osten werden, wie zuletzt von Bildungsbürgermeisterin Martina Wild (Grüne) angedeutet, wäre dies ein wichtiger erster Schritt. Doch aktuell sind noch viele Fragen offen.

