Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg
Icon Pfeil nach unten

Unerwartete Entwicklung könnte Schulmisere im Augsburger Osten dämpfen

Augsburg

Unerwartete Entwicklung könnte Schulmisere im Augsburger Osten lindern

Sollte ein ehemaliges Schülerwohnheim als Interims-Realschule genutzt werden können, wäre das für Lechhausen eine wichtige Entlastung. Noch bewegt sich aber vieles im Vagen.
Jonas Klimm
Von Jonas Klimm
    • |
    • |
    • |
    Werden im ehemaligen Schülerwohnheim am alten Bayernkolleg bald Realschüler unterrichtet? Die Stadt denkt offenbar darüber nach.
    Werden im ehemaligen Schülerwohnheim am alten Bayernkolleg bald Realschüler unterrichtet? Die Stadt denkt offenbar darüber nach. Foto: Marcus Merk

    Dass zuletzt weniger Flüchtlinge nach Augsburg gekommen sind, ist für die Stadt in mehrerlei Hinsicht erfreulich. Die Unterbringungssituation entspannt sich. Frei gewordene Räumlichkeiten können künftig für andere Zwecke genutzt werden. Sollte das ehemalige Schülerwohnheim am alten Bayernkolleg zum Standort für eine Interims-Realschule im Augsburger Osten werden, wie zuletzt von Bildungsbürgermeisterin Martina Wild (Grüne) angedeutet, wäre dies ein wichtiger erster Schritt. Doch aktuell sind noch viele Fragen offen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden