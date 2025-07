Stadt zählt rund 30.000 Verkehrsverstöße vor Schulen und Kitas – was folgt daraus?

Wenn dieser Juli ein durchschnittlicher Monat ist, dann wird an dessen Ende mindestens einmal passiert sein, was für Eltern eine Horrorvorstellung ist: ein Schulwegunfall eines Kindes. Die meisten in Augsburg verlaufen vergleichsweise glimpflich, keiner der 13 des vergangenen Jahres endete tödlich – wie auch in den vorherigen Jahren. Seit 2015 ging die Zahl der Unfälle tendenziell auch eher zurück. Dennoch will die Stadt Kontrollen vor Schulen und Kitas ausbauen. Und das aus gutem Grund.

