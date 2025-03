Stau auf A8 und B17: Grund waren mehrere Unfälle

Am Donnerstagmorgen hat es auf der A8 bei Augsburg in Richtung München zwei Unfälle gegeben. Auf Höhe des Autobahnsees kam es zu Stau. Zunächst gab es eine Sperrung, diese ist inzwischen wieder aufgehoben. Auf der B17 in Augsburg gab es einen Unfall, der aktuell noch zu Verkehrsbeeinträchtigungen führt.

Stau A8 bei Augsburg: Derzeit noch vier Kilometer Stau

Auf der A8 in Richtung München, zwischen Augsburg-West und Friedberg, war zwischenzeitlich ein Teil der Fahrbahn gesperrt. Dort kam es offenbar kurz hintereinander zu zwei Unfällen. Zuvor herrschten bereits elf Kilometer Stau an dieser Stelle, der Stau hat sich inzwischen aufgelöst.

Ursache für den Stau auf der A8 in Richtung München war ein Verkehrsunfall, der sich gegen 6.30 Uhr bei Dasing ereignete. Daran waren insgesamt drei Fahrzeuge beteiligt, Verletzte gab es nicht. Warum es dazu kam, ist der Polizei laut Informationen der Pressestelle derzeit noch nicht klar. Kurz darauf, gegen 6.45 gab es außerdem einen Auffahrunfall, der in Zusammenhang mit dem vorangegangenen Unfall stand. Dabei gab es wohl einen oder mehrere Verletzte - genaue Angaben lagen der Polizei am Donnerstagvormittag noch nicht vor. Allerdings handle es sich wohl um keine schweren Verletzungen. Die Fahrbahn ist seit 8.30 Uhr wieder freigegeben.

Unfall: Stau auf B17 in Augsburg am Donnerstagmorgen

Autofahrer auf der B17 zwischen Gersthofen-Süd/Postzentren und Messe Universität benötigen ebenfalls Geduld. Zehn Kilometer Stau herrschten dort am Morgen, derzeit kommt es noch immer zu Verzögerungen. Grund ist dafür ist laut Polizei ein Verkehrsunfall, der sich an einer Baustelle an der Eichleitner Straße zutrug. Beteiligt waren ein Lkw und ein Auto. Bis zur Stuttgarter Straße gab es Rückstau, der sich gegen 9.15 Uhr allmählich wieder auflöste.

Gleichzeitig herrscht aufgrund besagter Baustelle an der Eichleitner Straße bis 15 Uhr am Donnerstag eine weitere Verkehrsbehinderung. Dort ist eine Fahrbahn gesperrt.