Unfall auf der Autobahn A8 bei Augsburg führt zu Sperrung und Stau

Wegen eines Unfalls ist am Dienstagnachmittag zwischenzeitlich ein langer Stau auf der Autobahn A8 entstanden. Wie die Polizei mitteilt, war ein 61-Jähriger gegen 16.45 Uhr in Fahrtrichtung Stuttgart hinter einem anderen Auto auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs, als er auf Höhe der Ausfahrt Augsburg-Ost nicht mehr rechtzeitig zum Bremsen kam – offenbar auch wegen Aquaplanings.

Unfall und Sperrung auf der Autobahn A8 bei Augsburg führt zu langem Stau

Durch den Zusammenstoß zog sich der 61-Jährige leichte Verletzungen zu, der andere Autofahrer – ein 79-Jähriger – blieb unversehrt. Beide wurden aber vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand nach Polizeiangaben ein Sachschaden von rund 30.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 61-Jährigen.

Die A8 Richtung Augsburg musste wegen des Unfalls komplett gesperrt werden. Dies führte zu einem längeren Stau. Die Sperrung wurde nach Polizeiangaben aber nach kurzer Zeit wieder aufgehoben. (kmax)