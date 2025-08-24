Icon Menü
Unfall in Augsburg: 15-jähriger E-Bike-Fahrer übersieht Auto

Augsburg-Oberhausen

Unfall in Augsburg: 15-jähriger E-Bike-Fahrer übersieht Auto

Ein Unfall zwischen einem jungen E-Bike-Fahrer und einer Autofahrerin hat sich in Augsburg-Oberhausen ereignet. Gegen den 15-Jährigen wird nun ermittelt.
    Nach einem Unfall ermittelt die Polizei gegen einen jungen E-Bike-Fahrer.
    Nach einem Unfall ermittelt die Polizei gegen einen jungen E-Bike-Fahrer. Foto: Robert Michael/dpa (Symbolbild)

    Ein 15-Jähriger hat am Freitagabend einen Unfall in Oberhausen ausgelöst. Wie die Polizei berichtet, fuhr der Jugendliche gegen 19 Uhr auf einem E-Bike die Zirbelstraße in Richtung Norden entlang. An der Kreuzung zur Augustastraße übersah er offenbar eine 23-jährige Autofahrerin, die die Straße von links kommend querte, so die Polizei. Es kam zum Zusammenstoß.

    Bei dem Unfall wurde der 15-Jährige leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 4500 Euro. Die Polizei ermittelt nun auch wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den Teenager. (ina)

