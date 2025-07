Unfall in Augsburg: E-Bike-Fahrer und Fußgängerin prallen zusammen

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem E-Bike-Fahrer und einer Fußgängerin ist es am Montag in der Dieselstraße/Ecke Donauwörther Straße gekommen.

Gegen 13.45 Uhr überquerte laut Polizei die 32-jährige Fußgängerin die Straße an der Ampel in der Dieselstraße. Der 43-jährige E-Bike-Fahrer war die Donauwörther Straße in südlicher Richtung unterwegs. Beide stießen zusammen und stürzten. Der Mann und die Frau verletzten sich dabei leicht.

Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen die beiden. (ina)