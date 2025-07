Unfall in Firnhaberau: Feuerwehr muss verletzte Frau aus Auto befreien

Ein Verkehrsunfall hat sich am Freitagvormittag in der Gersthofer Straße ereignet. Dabei wurde eine Frau offenbar leicht verletzt. Der Unfall geschah bei einem Überholvorgang, obwohl dies an dieser Stelle verboten ist.

Wie die Polizei jetzt berichtet, war gegen 10.20 Uhr ein 34-Jähriger mit seinem Transporter in der Gersthofer Straße in Richtung Osten unterwegs. In dem Augenblick, als er nach links in einen Feldweg abbiegen wollte, wurde er laut Polizei trotz Verbots von einem 33-jährigen Autofahrer überholt. Es kam zum Zusammenstoß.

Durch die Wucht des Aufpralls kam das Fahrzeug des 33-Jährigen von der Fahrbahn ab und nach etwa 70 Metern in einem Acker zum Stehen. Beide Fahrer blieben unverletzt. Allerdings konnte die Beifahrerin des mutmaßlichen Unfallverursachers nicht selbstständig das Auto verlassen. Sie musste von der Feuerwehr befreit werden und kam mit scheinbar leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von knapp 20.000 Euro, so die Polizei.

Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die Gersthofer Straße komplett gesperrt werden. Die Polizei leitete den Verkehr weiträumig um. (ina)