Unfall in Friedberger Straße fordert zwei Verletzte und 27.000 Euro Schaden

Drei Autos sind am frühen Freitagmorgen auf der Friedberger Straße in der Innenstadt in einen Unfall verwickelt worden. Zwei Verkehrsteilnehmer erlitten laut Polizei leichte Verletzungen, der Sachschaden ist beträchtlich.

Gegen 6.15 Uhr fuhr ein 24-jähriger Autofahrer entlang der Friedberger Straße in Richtung Osten. Als der Verkehr stockte, konnte der Mann nach Angaben der Polizei wohl nicht rechtzeitig bremsen und versuchte nach links auszuweichen. Wie es weiter im Bericht heißt, übersah er beim Ausweichmanöver offenbar einen 34 Jahre alter Autofahrer. Als es zum Zusammenstoß kam, prallte dessen Fahrzeug in das Auto eines 32-Jährigen.

Beide wurden leicht verletzt, der Unfallverursacher blieb wohl ohne Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von rund 27.000 Euro, so die Polizei.

Sie ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 24-jährigen Mann. (ina)