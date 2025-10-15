Icon Menü
Unfall Kriegshaber: Betrunkener Autofahrer stößt mit Straßenbahn zusammen

Kriegshaber

Betrunkener Autofahrer kollidiert mit Straßenbahn

In Kriegshaber ist ein Mann beim Abbiegen in eine Straßenbahn gefahren. Es entstand ein hoher Sachschaden.
    Beim Abbiegen ist ein 36-Jähriger in Augsburg-Kriegshaber mit einer Straßenbahn zusammengestoßen.
    Foto: dpa (Marcus Brandt, Symbolbild)

    Ein betrunkener Autofahrer ist am frühen Dienstagmorgen mit seinem Auto in der Reinöhlstraße unterwegs gewesen und hat einen Verkehrsunfall verursacht.

    Gegen 05.30 Uhr wollte der 36-Jährige (rumänischer STA) in die Ulmer Straße abbiegen, fuhr dort nach Angaben der Polizei in den Kreuzungsbereich und stieß mit einer querenden Straßenbahn zusammen. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten Alkoholgeruch bei dem Mann. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 0,8 Promille. Die Polizeibeamten stellten den Führerschein des Mannes sicher.

    Der Gesamtschaden des Unfalls wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. (AZ)

