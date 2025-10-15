Betrunkener Autofahrer kollidiert mit Straßenbahn

Ein betrunkener Autofahrer ist am frühen Dienstagmorgen mit seinem Auto in der Reinöhlstraße unterwegs gewesen und hat einen Verkehrsunfall verursacht.

Gegen 05.30 Uhr wollte der 36-Jährige (rumänischer STA) in die Ulmer Straße abbiegen, fuhr dort nach Angaben der Polizei in den Kreuzungsbereich und stieß mit einer querenden Straßenbahn zusammen. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten Alkoholgeruch bei dem Mann. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 0,8 Promille. Die Polizeibeamten stellten den Führerschein des Mannes sicher.

Der Gesamtschaden des Unfalls wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. (AZ)