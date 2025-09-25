Icon Menü
Unfall passiert um 6.15 Uhr: Autofahrerin in Augsburg hatte mehr als 2,4 Promille

Siebenbrunn

Unfall in der Früh mit mehr als 2,4 Promille: Frau verliert Führerschein

Autofahrerin streift geparktes Fahrzeug in Augsburg-Siebenbrunn. Die Polizei stellt sehr schnell die Fahruntüchtigkeit fest.
Von Michael Hörmann
    • |
    • |
    • |
    Ein Alkoholtest ergab bei einer Autofahrerin mehr als 2,4 Promille. Foto: Bernhard Weizenegger (Symbolbild)

    Eine 32-jährige Autofahrerin hat jetzt reichlich Ärger. Sie verursachte alkoholisiert einen Verkehrsunfall in Augsburg. Mehr als 2,4 Promille stellten Polizeibeamte bei der Frau fest.

    Der Unfall passierte am Mittwoch. Die 32-jährige Autofahrerin war unter Alkoholeinfluss in der Schongauer Straße unterwegs. Gegen 6.15 Uhr fuhr sie entlang der Schongauer Straße. Hierbei verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stieß mit einem Auto zusammen, das am Straßenrand geparkt war. Der genaue Sachschaden wird derzeit noch ermittelt, teilt die Polizei mit.

    Bei Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass die 32-Jährige betrunken war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,4 Promille. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme bei der Frau. Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung.

