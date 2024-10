Unfallflucht am Autobahnsee: 7000 Euro Schaden

Eine Unfallflucht hat sich auf einem Parkplatz am Autobahnsee in der Mühlhauser Straße in der Zeit von Mittwoch, 19.30 Uhr bis Donnerstag, 14 Uhr, ereignet. Dabei entstand ein beträchtlicher Schaden.

Ein 24-Jähriger parkte seinen schwarzen BMW auf einem Parkplatz. Als er zu seinem Auto zurückkam, bemerkte er einen Schaden an seinem Fahrzeug. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 7000 Euro, so die Polizei. Hinweise werden unter 0821/323-2310 entgegengenommen. (ina)