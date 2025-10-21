Unfallschwerpunkt Klinkerberg? Das verraten die Zahlen der Polizei

Am Klinkerberg krachte es erst kürzlich wieder. Zwei Fahrer waren in Richtung Innenstadt unterwegs, einer der beiden wollte die Spur wechseln und übersah das Auto neben sich. Ein gewöhnlicher Unfall, könnte man meinen. Doch da der Blechschaden am Klinkerberg verursacht worden war, sorgte die Situation für Aufsehen. Der Straßenabschnitt war zuletzt Teil einer größeren öffentlichen Debatte, in der es um die Frage geht, ob in ihr eine Tempo-30-Regelung eingeführt werden soll, auch aufgrund von Verkehrsunfällen am Klinkerberg.

Wie berichtet, hatte die schwarz-grüne Rathauskoalition von der Bauverwaltung nochmal eine intensive Prüfung für eine Tempo-30-Regelung am Klinkerberg gefordert. Die bisherige Verkehrsregelung werde „den Anforderungen an die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer nicht gerecht“, hieß es in einer Erklärung. Neben einem Tempolimit solle auch geprüft werden, ob die bisherige Einbahnregelung so Bestand haben solle.

Tempo 30 in der Innenstadt von Augsburg? Einen Vorstoß gab es schon 2024

Nach Zahlen des Polizeipräsidiums in Augsburg kommt es in der Straße tatsächlich öfter zu Verkehrsunfällen, eine konstante Steigerung lässt sich demnach in den vergangenen Jahren aber nicht feststellen. Im Jahr 2022 habe es dort 22 Unfälle gegeben, 2023 und 2024 jeweils 20. In diesem Jahr hat die Polizei für das erste Halbjahr 14 Unfälle registriert, was, würde die Statistik so fortgeschrieben, für das Jahr 2025 eine Steigerung bedeutete. Allerdings ist erstens dieses Jahr noch nicht zu Ende – und zweitens sagt ein Blick auf die nackten Zahlen auch wenig darüber aus, was zu den jeweiligen Karambolagen führte und ob sie durch ein Tempolimit möglicherweise hätten verhindert werden können. Bis zu einer endgültigen Analyse muss man also noch ein wenig warten.

Ein Polizeisprecher teilt auf Anfrage mit, dass aus Sicht der Beamten ein „starre Auswertung am Klinkerberg bezüglich Unfallursachen“ wenig aussagekräftig wäre. Hintergrund: In einigen Fällen hatten die Unfälle mehrere Ursachen. „Fakt ist, dass die Polizei bei den dortigen Unfällen beispielsweise fehlenden Abstand sowie zu hohe Geschwindigkeit als mögliche Unfallursachen festgestellt hat.“

Eine heftigere Kollision unter Verkehrsteilnehmern hatte es im September gegeben. Damals hatte ein 20-jähriger Motorradfahrer mit überhöhter Geschwindigkeit in einer Kurve beim Klinkerberg die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und einen Fahrradfahrer erfasst; beide wurden verletzt. Über Tempo 30 in der Einbahnstraße wird seit mehreren Jahren diskutiert. Stadtrat Raphael Brandmiller (Generation Aux) hatte bereits 2024 einen Verkehrsversuch von der Stadt verlangt, den diese damals abgelehnt hatte.