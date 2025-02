Zahl der Unfälle in Augsburg ging 2024 leicht zurück

Die Zahl der Unfälle in Augsburg ist im vergangenen Jahr leicht zurückgegangen. Laut polizeilicher Statistik gab es 2024 9817 Unfälle in Augsburg, rund 250 weniger als im Vorjahr. Auch auf lange Sicht ist ein leichter Rückgang zu beobachten, ausgenommen die Jahre der Corona-Pandemie, während der die Mobilität deutlich eingeschränkt war. Die Zahl der Verletzten (1548) verharrte auf dem Niveau von 2023. Fünf Menschen kamen in Augsburg zu Tode. Bei den Unfallursachen hat es im vergangenen Jahr Veränderungen gegeben.

