Ungleichbehandlung beim Arzt? Wie sich "Zwei-Klassen-Medizin" in Augsburg zeigt

Noch bevor die Rede von Beschwerden oder dergleichen ist, verlangt das Online-Formular eine Grundsatz-Unterscheidung: „Gesetzlich versichert“ heißt es im einen Feld, „Privat versichert“ im anderen. Erst dann folgen weitere Angaben, die die Augsburger Orthopädie-Praxis in Erfahrung bringen will – zum Beispiel, um welche Behandlung es überhaupt gehen soll. Wann der nächste freie Termin dort zur Verfügung steht, hängt davon ab: Wer sich als gesetzlich Versicherter identifiziert hat, muss für eine eher banale Erstuntersuchung knapp drei Monate warten. Privatversicherte dagegen bekämen dieselbe Erstuntersuchung in rund zwei Wochen, wie das Portal wissen lässt. Es ist ein Fall von Ungleichbehandlung, wie ihn gesetzlich Versicherte in Augsburg regelmäßig beklagen. Stichwort: „Zwei-Klassen-Medizin“.

