Unikate ab Größe 35: Diese Händlerin designt ihre Schuhe selbst

Wer den Laden von Isabell Peuker finden will, der muss ihn kennen oder bewusst danach Ausschau halten. Er liegt etwas versteckt in der Passage zwischen Annastraße und Steingasse. Die offizielle Adresse ist Annastraße 3. Manche alteingesessenen Augsburger nennen den Durchgang, der offiziell keinen Namen hat, die Attinger-Passage - nach dem ehemaligen Haushaltswarengeschäft, das sich einst dort befand. Aber wie auch immer: Ein Besuch bei Isabell Peuker lohnt sich. Denn der Laden mit Namen Torobella ist kein herkömmliches Schuhgeschäft. Hier gibt es keine Modelle bekannter Marken, die Inhaberin entwirft Sandalen, Stiefel, Sneaker und Co. selbst und lässt sie in Europa fertigen. Sie bietet das Gegenteil von Massenware - zu einem erschwinglichen Preis.

Andrea Wenzel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Europa Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis