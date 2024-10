Augsburg baut an der Medizin der Zukunft

Wer Großes aufbaut, lernt, Prioritäten zu setzen. Und jetzt gerade hat die junge Frau Priorität, die an der Treppe im Atrium gestürzt ist. Martina Kadmon geht in die Hocke, kümmert sich, beruhigt. Sie hat einen Termin, aber „das geht vor“, sagt sie und stützt die Gestürzte. Als sie die Frau versorgt weiß, marschiert Kadmon wieder über die hellblutroten Gänge, die wie Adern durch den jungen Organismus des neuen Lehrgebäudes fließen. All das ringsherum war die große Priorität, die die 62-Jährige in den vergangenen Jahren gesetzt hat: dass Leben einkehrt auf dem Medizincampus, an dem Mitte Oktober erstmals ein Semester begonnen hat. Martina Kadmon ist Dekanin an der Medizinischen Fakultät der Uni Augsburg – und Schlüsselfigur in einem beispiellosen Pionierprojekt.

