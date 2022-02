Negativer Corona-Test reicht: Uniklinik Augsburg lockert Besuchsregeln

Die Hürden zum Betreten der Augsburger Uniklinik sinken weiter: Die bisherige 2Gplus-Regel wird aufgehoben, ein negativer Test reicht. Ab wann die neue Regel gilt.

Die Augsburger Uniklinik hat ihre Besuchsregeln gelockert. Wie die Einrichtung am Mittwoch mitteilte, reicht zum Betreten ein negatives Testergebnis - ein PCR-Test darf maximal 48 Stunden, ein Schnelltest maximal 24 Stunden alt sein. Besucherinnen und Besucher müssen zudem symptomfrei sein. An der Einlasskontrolle werden sie nach wie vor registriert. Die neue Regelung gilt ab sofort. Bislang hatte in der Uniklinik eine 2Gplus-Regelung gegolten: Um Einlass zu bekommen, mussten Besucherinnen und Besucher geimpft oder genesen und zusätzlich negativ getestet sein.

Kein 2Gplus mehr: Augsburger Uniklinik lockert Besuchsregeln

Die Besuchsregeln in den verschiedenen Augsburger Kliniken unterscheiden sich teils deutlich. An der Uniklinik ändert sich - abgesehen von der aktuellen Änderung - an den sonstigen Besuchszeiten und -regeln nichts. Demnach dürfen Patientinnen und Patienten zwischen 14 und 19 Uhr von einer zu Beginn des Klinikaufenthalts benannten festen Besuchsperson für die Dauer von einer Stunde besucht werden. Ausnahmen sind weiterhin sterbende Patienten und Kinder, die von beiden Elternteilen besucht werden dürfen. Besuche bei infektiösen Patienten und auf Intensivstationen können nur nach Rücksprache stattfinden. In einem Zweibettzimmer darf sich immer nur eine Besuchsperson gleichzeitig aufhalten. Besuche auf den Covid-Stationen bleiben weiterhin ausgeschlossen. (kmax)