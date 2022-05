Neu bauen oder sanieren? Wieder entbrennt die Diskussion zur Uniklinik

Am Augsburger Uniklinikum gab es bereits Erneuerungen, doch nun steht ein dicker Brocken bevor: die Sanierung des Hochhauses. Einfach wird das nicht – und teuer.

Bauarbeiter sind am Augsburger Klinikum seit vielen Jahren zugange: Notaufnahme, OP-Trakt, Hubschrauber-Landeplattform und Neubau der Kinderklinik sind erledigt, der Neubau des Intensivtrakts (Anbau-West) läuft nach wie vor. Doch der dickste Brocken steht dem Krankenhaus noch bevor: Das mintgrüne Hauptgebäude mit dem Sockel und den vier zwölfstöckigen Bettentürmen soll als Nächstes drankommen. Das Wissenschaftsministerium geht davon aus, dass es frühestens 2027/28 soweit sein könnte und die Sanierung mehr als zehn Jahre dauern würde. Die Überlegungen sehen vor, die Bettentürme nacheinander außer Betrieb zu nehmen und quasi zu entkernen, während die Stationen ausquartiert werden. Doch inzwischen werden Stimmen laut, die einen Neubau für sinnvoller halten.

Uniklinikum Augsburg: Ausweichgebäude für Sanierung in acht Jahren fertig

Klinikums-Vorstand Prof. Michael Beyer wirbt dafür, die beiden Optionen Sanierung und Neubau noch mal gegenüberzustellen. Eine Sanierung bei laufendem Betrieb werde ein schwieriges Unterfangen. "Wir müssen die Bettentürme mit je 350 Betten leerziehen und auch die ganze Infrastruktur aus dem Sockel des Gebäudes wie Diagnostik, Notaufnahme und Ambulanzen auf Ausweichflächen unterbringen", so Beyer. Dazu müsse man zunächst ein Ausweichgebäude errichten. Teils wird die Uniklinik auf ein bestehendes Interimsgebäude zurückgreifen können, das im Zuge der aktuellen Sanierung gebaut wurde, doch es wird ein zweites größeres Gebäude nötig werden. "Bevor dieses Gebäude nicht steht, können wir mit der Generalsanierung nicht beginnen", so Beyer. Das werde frühestens in acht Jahren so weit sein. Was die eigentliche Sanierung betrifft, sei für jeden der vier Abschnitte mit drei bis vier Jahren zu rechnen.

Ein Punkt, der die Sanierung kompliziert machen wird, sind asbesthaltige Baustoffe in den Bettentürmen. Dem Argument, dass man durch den Abriss "graue Energie" (also die für den Bau aufgewendete Energie) verschwende, hält Beyer entgegen, dass man auch bei einer Sanierung viel Baustoffe entsorgen müsse. Übrig bleibe nur das Betongerippe. Hinzu komme, so Beyer, dass sich die Uniklinik darauf gefasst machen müsse, angesichts des Fachkräftemangels künftig mit weniger Personal zurechtzukommen. Neben der Kooperation mit anderen schwäbischen Kliniken sei denkbar, die internen Strukturen so zu verändern, dass Patienten ein mehrstufiges System durchlaufen - nach einer Operation eine Versorgung mit hoher Ausstattung an Pflegepersonal, bei fortschreitender Genesung eine Station mit geringerem Personalschlüssel und zum Abschluss am besten eine Reha-Struktur. Wenn man sich Gedanken über den Klinikbetrieb der Zukunft mache, dann biete es sich an, die Gebäude darauf abzustimmen.

Auch die SPD-Landtagsabgeordnete Simone Strohmayr fordert eine politische Diskussion zum weiteren Vorgehen, speziell in Richtung Neubau. Die Staatsregierung hatte ihr auf Anfrage mitgeteilt, dass vor einer Sanierung, die nicht vor 2027/28 beginnen und "deutlich mehr als zehn Jahre" dauern werde, zunächst Strom- und Wasserleitungen erneuert werden müssten. Dies werde ab 2024/25 laufen und etwa drei Jahre dauern.

Entstehen könnte ein Neubau auf den Freiflächen in Richtung Westheim neben dem Bezirkskrankenhaus, weil durch den Neubau der Anbaus-West, der die Intensivstationen beherbergen wird, ein Fixpunkt bei den Planungen gesetzt ist. Der Anbau-West wird erst Anfang 2024 in Betrieb gehen, weil es beim Bau mehrmals zu Verzögerungen kam. Zuletzt gab es Schwierigkeiten mit der Lüftungstechnik. In jedem Fall, deutet Beyer an, sei es langfristig sinnvoll, den Standort Haunstetten (Klinikum-Süd), der unter anderem die Dermatologie beherbergt, ins Haupthaus zu integrieren. Der aus der Historie entstandene Betrieb mit zwei Standorten sei kompliziert.

Neubau oder Sanierung? Wissenschaftsministerium äußert sich noch nicht

Das Wissenschaftsministerium äußerte sich am Mittwoch auf Anfrage unserer Redaktion nicht zu der Frage, ob auch ein Neubau infrage kommen könnte. Womöglich muss sich der neue Wissenschaftsminister Markus Blume (CSU), der seit wenigen Wochen im Amt ist, zu dem Vorgang noch ein genaueres Bild machen. Schon in der Vergangenheit hatte der Freistaat die beiden Optionen Sanierung und Neubau gegenübergestellt, dem Vernehmen nach beide in ähnlicher finanzieller Größenordnung von bis zu 1,5 Milliarden Euro. 2020 fiel dann die Entscheidung, auf eine Sanierung zu setzen.

12 Bilder So läuft die Arbeit auf der Intensivstation am Augsburger Uniklinikum Foto: Silvio Wyszengrad

Beim für die Umsetzung zuständigen Staatlichen Bauamt in Augsburg äußert man sich zurückhaltend. Die Entscheidung, ob man Sanierung oder Neubau noch mal gegeneinander abwäge, so Behördenleiter Uwe Fritsch, müsse das Wissenschaftsministerium treffen. Seine Behörde stehe aber bereit, eine Prüfung aufgrund der aktuellen Gegebenheiten vorzunehmen. "Da spräche nichts dagegen."

Das Krankenhaus in Augsburg ist bereits 40 Jahre alt

Neu ist die Diskussion nicht - die Frage, ob ein Neubau oder eine Sanierung sinnvoll wär, begleitet das 40 Jahre alte Krankenhaus seit mehr als zehn Jahren. Damals wurde das Haus noch von Stadt und Landkreis Augsburg betrieben. Die Entscheidung fiel, als der Handlungsbedarf beim OP-Trakt immer größer wurde, für eine Sanierung.

Ein Fehler, sagt der frühere Ärztliche Direktor Prof. Rolf Harzmann, der im Ruhestand zwischen 2008 und 2014 im Stadtrat und im Verwaltungsrat des Klinikums saß. Schon damals plädierte Harzmann für einen Neubau. Zehn Jahre später seien seine Argumente nur noch gewichtiger. "Eine Sanierung bei laufendem Betrieb ist Terror für alle, die dort sind: Pflegepersonal, Ärzte und für die Patienten sowieso", so Harzmann. Damals habe man den Abriss eines 30 Jahren alten Hauses für "nicht durchsetzbar" gehalten. Im Ergebnis, so Harzmann, sei inzwischen an "verschiedenen Punkten rumgefummelt" und viel Geld in ein energetisch veraltetes Gebäude gesteckt worden. "Fehler können passieren, aber irgendwann muss man aufhören, Fehler fortzusetzen, sondern einen Schnitt machen." Bei der Kinderklinik habe man sich schließlich auch für einen Neubau entschieden.