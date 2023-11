Streit eskaliert: Junger Mann schlägt Außenspiegel ab und fährt davon

Zunächst war es nur ein Wortgefecht, dann eskalierte am Mittwochabend ein Streit im Universitätsviertel. Die Polizei bittet Zeugen um Mithilfe.

Ein junger Mann hat am Mittwochabend nach einem Streit mit einem 56-Jährigen den Außenspiegel desselben abgeschlagen. Gegen 20.30 Uhr stellte der besagte 56-Jährige in der Zeppelinstraße im Universitätsviertel sein Auto ab. Anschließend entwickelte sich laut Polizei ein Streit zwischen diesem und einem weiteren, deutlich jüngeren Mann. Das Wortgefecht eskalierte, sodass der bislang Unbekannte den Autoseitenspiegel des 56-Jährigen abschlug. Daraufhin setzte sich der junge Mann als Beifahrer in einen grauen Skoda und fuhr davon.

Nun bittet die Polizei unter der Telefonnummer 0821/3232710 um Mithilfe. Laut den Aussagen des 56-Jährigen handelte es sich bei dem bislang Unbekannten um einen rund 20 Jahre alten, circa 1,80 Meter roßen Mann mit schlanker Figur und dunklen kurzen Haaren. (klijo)