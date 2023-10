Betrunkene Frau randaliert in Hotelzimmer

Zwei alkoholisierte Frauen haben in Augsburg am Dienstag und Mittwoch die Polizei auf Trab gehalten.

Zwei Frauen haben bei Auseinandersetzungen in Augsburg Widerstand gegen die Anweisungen von Polizisten geleistet. Beide waren stark alkoholisiert. Eine von ihnen randalierte in einem Hotelzimmer.

Gegen 20.00 Uhr wurde am Dienstag die Polizei in eine Gaststätte in die Lilienthalstraße im Uni viertel gerufen. Es war zu einem Streit zwischen einer 42-jährigen Frau und ihrem 40-jährigen Bruder gekommen. Die beiden waren offenbar in eine verbale Auseinandersetzung geraten, weshalb die Polizei alarmiert wurde, heißt es. Die alkoholisierte Frau zeigte sich während der Klärung des Sachverhalts unkooperativ und kam einem Platzverweis nicht nach. Die Einsatzkräfte nahmen sie deshalb in Gewahrsam. Hierbei leistete die Frau Widerstand und beleidigte die Polizisten.

Ähnlich unkooperativ zeigte sich eine ebenfalls stark angetrunken Frau am Mittwoch gegen 4 Uhr nachts in der Innenstadt. Sie hatte in einem Hotel in der Hermanstraße randaliert.. Bei der Aufnahme des Sachverhalts wurde die Frau immer aggressiver und griff die Einsatzkräfte an. Auch sie wurde in Gewahrsam genommen. Gegen beide Frauen wird nun unter anderem wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. (AZ)