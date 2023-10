Unbekannter schlägt Frau und verletzt sie leicht

Am Mittwochmorgen wurde eine 20-jährige Frau im Univiertel von einem Unbekannten attackiert. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Ein bislang unbekannter Mann hat am Mittwochmorgen gegen 7.15 Uhr in der Fritz-Wendel-Straße eine 20-jährige Frau geschlagen. Sie wurde bei der Attacke leicht verletzt. Der bislang unbekannte Täter wird laut Polizei wie folgt beschrieben: Männlich, etwa 40 Jahre alt, 175 cm groß, normale Statur, afrikanisches Aussehen, Mütze mit Bommel (grün, gelb, rot), weiße Sneaker. Er sprach deutsch ohne Akzent. Gegen den unbekannten Täter wird nun wegen Körperverletzung ermittelt. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 0821/323-2710 mit der Polizeiinspektion Augsburg Süd in Verbindung zu setzen. (gau)