„Unschöne Szenen“: Waldkindergarten hat Probleme mit schlecht erzogenen Hunden

Ich bin Hundehalter und unsere Hündin ist IMMER angeleint. Ich finde, an Orten, an denen sich viele Menschen aufhalten, sollte Leinenpflicht herrschen. Zur Sicherheit der Hunde und der Menschen, egal, ob sie zu Fuß, mit dem Rad oder dem E-Roller unterwegs sind (das sind mir die Liebsten!) Klar, wo sich ein paar HundehalterInnen empören, knickt die Politik wieder ein. Könnte ja Wählerstimmen kosten. Man möge mal die Nicht-Hundehalter fragen, wie die das sehen! Ich finde im Übrigen, die Stadt verhält sich vorbildlich in Sachen Hundetoiletten. Sie sind immer gut mit Tütchen gefüllt und es gibt sie an vielen Orten. Also bitte nutzen! Ein paar Bekloppte tun das auch, nur um danach die Tüten in der Botanik liegen zu lassen. Da hat man keine Fragen mehr!