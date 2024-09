E-Scooter-Fahrer unter Drogen gestoppt

Die Polizei hat am Donnerstag gegen 23.30 Uhr in der Schertlinstraße im Hochfeld einen 20 Jahre alten E-Scooter-Fahrer angehalten. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass dieser offenbar unter dem Einfluss von Cannabis stand. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme. Ähnlicher Fall im Antonsviertel: Auch dort stoppten gegen 20.45 Uhr die Beamten in der Gögginger Straße einen jungen Mann auf dem E-Scooter.

Der 20-Jährige zeigte bei der Kontrolle laut Polizei ein drogentypisches Verhalten. Ein Drogenschnelltest verlief positiv. Auch dieser junge Mann durfte nicht mehr weiterfahren und musste zur Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun in beiden Fällen wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz. (ina)