Unwetter in Augsburg: Naturgewalten kennen keinen Zeitplan

Plus Das Unwetter in Augsburg kam quasi wie aus heiterem Himmel. Dank der Rettungskräfte blieben dramatische Folgen zumindest aus.

Der Mensch vertraut gerne moderner Technik. Wetter-Apps erfreuen sich großer Beliebtheit. Man möchte wissen, wie sich die Witterung in nächster Zeit zeigt. Das Regen-Radar ist zum treuen Begleiter geworden. Der Samstag in Augsburg hat jedoch einmal mehr verdeutlicht, dass Naturgewalten sich an keinen Zeitplan halten.

60 Bilder Massenhaft Hagel: Unwetter hinterlässt Spuren im Kreis Augsburg Foto: Marvin Englert

Es war absehbar, dass es ab dem späten Nachmittag zu starken Regenfällen kommen würde. Als sich dann aber bereits kurz nach 15 Uhr der Himmel verdunkelte, konnte man womöglich bereits erahnen, was sich da zusammenbrauen würde. Das Unwetter, das sich dann breitmachte, hatte es in sich. Teils verbreitete sich Weltuntergangsstimmung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen