Unwetter

vor 31 Min.

Interaktive Karte: Hier schlägt in der Region am häufigsten der Blitz ein

Plus Vor allem in Augsburg hat es im vergangenen Jahr besonders häufig geblitzt. Aber auch in anderen Gebieten gab es zahlreiche Einschläge. Wie viele, zeigt unsere Karte.

Von Katja Neitemeier

Sommer: Das bedeutet nicht nur Freibad und laue Sommernächte, sondern auch oft Gewitter. Neue Daten des Siemens Blitzatlas zeigen, dass es in Deutschland hauptsächlich in Bayern blitzt und kracht. Im bundesweiten Vergleich lag Augsburg im vergangenen Jahr auf Platz zwei hinter dem Starnberger See. Allein in Augsburg gab es 2021 864 Erdblitze. Gerechnet auf die Fläche der Stadt ergibt dies eine Blitzdichte von 5,9 Blitzen pro Quadratkilometer. Nur am Starnberger See war die Dichte mit 7,62 Blitzen pro Quadratkilometer höher. Doch wo sind die Blitz-Hotspots in Schwaben?

