Urteil in Betrugsprozess: Der letzte Liebesgruß des „Dubai-Beamten“ Daniel B.

Als Daniel B. kurz vor dem Urteil noch einmal das Wort ergreift, da wählt er Sätze, die man am Augsburger Landgericht so oder so ähnlich häufiger hört. Er wolle den Schaden wiedergutmachen, sagt er, und sich bei den Geschädigten entschuldigen. Dann aber fügt er an, was viele in Raum 179 des Augsburger Strafjustizzentrums aufhorchen lässt – einen letzten Liebesgruß an die Frau, die eigentlich doch mitverantwortlich dafür sein soll, dass B. vom hochrangigen Staatsbediensteten zum Millionenbetrüger wurde. Er entschuldige sich bei ihr für die Lügen, die er ihr „aufgetischt“ habe, die negative mediale Darstellung habe sie nicht verdient. Kurz darauf fällt das Urteil gegen ihn, den „Dubai-Beamten“.

