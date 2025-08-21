Icon Menü
Urteil in Betrugsprozess: Der letzte Liebesgruß des Augsburger „Dubai-Beamten“ Daniel B.

Augsburg

Urteil in Betrugsprozess: Der letzte Liebesgruß des „Dubai-Beamten“ Daniel B.

Daniel B. war Jurist in der Staatskanzlei – und wurde zum Millionenbetrüger. Nun fiel das Urteil gegen den Augsburger „Dubai-Beamten“. Wie konnte er so tief fallen?
Von Max Kramer
    •
    •
    •
    Der Augsburger Daniel B. kurz vor seiner Verurteilung am Landgericht Augsburg. Der Beamte betrog Freunde und Bekannte um einen Millionenbetrag.
    Der Augsburger Daniel B. kurz vor seiner Verurteilung am Landgericht Augsburg. Der Beamte betrog Freunde und Bekannte um einen Millionenbetrag. Foto: Marcus Merk

    Als Daniel B. kurz vor dem Urteil noch einmal das Wort ergreift, da wählt er Sätze, die man am Augsburger Landgericht so oder so ähnlich häufiger hört. Er wolle den Schaden wiedergutmachen, sagt er, und sich bei den Geschädigten entschuldigen. Dann aber fügt er an, was viele in Raum 179 des Augsburger Strafjustizzentrums aufhorchen lässt – einen letzten Liebesgruß an die Frau, die eigentlich doch mitverantwortlich dafür sein soll, dass B. vom hochrangigen Staatsbediensteten zum Millionenbetrüger wurde. Er entschuldige sich bei ihr für die Lügen, die er ihr „aufgetischt“ habe, die negative mediale Darstellung habe sie nicht verdient. Kurz darauf fällt das Urteil gegen ihn, den „Dubai-Beamten“.

