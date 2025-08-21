Urteil in Betrugsprozess: Augsburger „Dubai-Beamter“ Daniel B. muss ins Gefängnis

Er prahlte, protzte und betrog – nun ist im Prozess gegen den Augsburger „Dubai-Beamten“ Daniel B. am Landgericht ein Urteil gefallen. Er muss für vier Jahre ins Gefängnis. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Freiheitsstrafe von vier Jahren und sechs Monaten beantragt, die Verteidigung zwei Jahre und vier Monate. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Vorerst endet mit dem Urteil aber einer der spektakulärsten Betrugsfälle, die Augsburg in den vergangenen Jahren erlebt hat.

Augsburger „Dubai-Beamter“ Daniel B. soll Anleger betrogen haben

Der Beamte, der als ranghoher Jurist unter anderem in der Bayerischen Staatskanzlei tätig war, brachte insgesamt elf Anlegerinnen und Anleger um rund eine Million Euro, um sich so seinen luxuriösen Lebensstil zu finanzieren. Seit Februar sitzt B. in Untersuchungshaft, Anfang August startete der Prozess am Landgericht. Zum Prozessbeginn legte der „Dubai-Beamte“ B. ein umfassendes Geständnis ab . Seiner Darstellung zufolge hatte seine Frau enorm hohe Ansprüche an ein Leben in Wohlstand. Sie habe unter anderem zahlreiche Reisen nach Dubai und Luxusgüter wie teure Kleidung oder Taschen eingefordert. Um diesen Ansprüchen gerecht zu werden und seine Ehefrau nicht zu verlieren, habe er zunächst Ersparnisse und eine Erbschaft aufgebraucht – und sich dann eine Masche ausgedacht.

Über eine selbst gegründete Scheinfirma lockte B. Anlegerinnen und Anleger, darunter auch Freunde und Bekannte, in vermeintliche Kapitalgeschäfte mit Kryptowährungen und versprach dabei hohe Renditen. Anstatt das Geld anzulegen, gab er es aber für einen ausschweifenden Lebensstil aus . Was seine Frau von all dem wusste, ist bislang unklar. Ermittlungen gegen sie wurden eingestellt, vor Gericht sagte sie mit Verweis auf ihr Zeugnisverweigerungsrecht als Ehefrau nicht aus. Die Betrogenen, offenbar auch getäuscht vom seriösen Image des Beamten, verloren Beträge von bis zu 550.000 Euro.

Urteil im Betrugsprozess am Landgericht Augsburg: „Dubai-Beamter“ muss ins Gefängnis

Am Donnerstagvormittag sagten nun letzte Zeugen und ein Gutachter aus. Dabei ging es um das komplexe Konten-Konstrukt, das Daniel B. errichtet hatte, aber auch seine Persönlichkeitsstruktur. Der Gutachter sagte, er habe neben einer Alkoholsucht auch „dissoziale Charakterzüge“ festgestellt. Dazu passe etwa das trickreiche, sprachgewandte und blenderische Auftreten.

In den Plädoyers verwiesen Staatsanwaltschaft und Verteidigung gleichermaßen auf mildernde Umstände – etwa den Druck, den die Ehefrau wegen ihrer Ansprüche auf ein Leben in Wohlstand auf B. ausgeübt hatte, oder fehlende Vorstrafen. Einmal mehr kam dabei auch zur Sprache, wie leichtgläubig die Anlegerinnen und Anleger B. das Geld anvertraut hatten. Gleichzeitig verwies Staatsanwalt Andreas Breitschaft auf die kriminelle Energie, die B. gezeigt hatte, um den luxuriösen Lebensstil aufrechtzuerhalten.

Wird das Urteil rechtskräftig, ist Daniel B. kein Beamter mehr. Dieser Status erlischt ab einer rechtskräftigen Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr. Ob die Geschädigten ihr Geld zumindest teilweise wieder erhalten werden, ist fraglich. Für den Moment verfügt B. über keine weiteren finanziellen Mittel. Er gab jedoch an, sich nach Verbüßen der Haftstrafe darum zu bemühen, den Schaden zu begleichen.