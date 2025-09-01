Türkisch trifft koreanisch: Neues Lokal Van Lee hat eröffnet

In der Jakobertorstraße hat Anfang August ein neues Lokal eröffnet: Van Lee verbindet türkische und koreanische Streetfood-Küche. Dahinter stehen Burak und Serap Kadioglu. An gleicher Stelle befand sich zuvor das türkische Lokal Közzde, das von anderen Betreibern geführt wurde.

Van Lee in Augsburg: Was auf der Speisekarte zu finden ist

Nach mehreren Monaten Umbau starteten die beiden Anfang August mit ihrem, einem für Augsburg neuen Konzept. Im Mittelpunkt stehen Eggdrop Toasts: dicke Sandwiches mit weichem Rührei, die wahlweise mit Sucuk, Köfte oder Hähnchen serviert werden. Ergänzt wird die Karte durch koreanische Klassiker wie Fried Chicken oder Corndogs, also Würstchen in einer Teighülle, teils mit türkischen Zutaten neu interpretiert. Zu Beginn gab es im Van Lee auch türkisches Frühstück. Wegen der hohen Nachfrage wolle man sich künftig auf die Eggdrop Toasts konzentrieren, so Burak Kadioglu.

Für ihn ist das Projekt mehr als ein beruflicher Neuanfang. Nach vielen Jahren im Marketing und in der Kreativbranche verwirklicht Kadioglu mit dem Van Lee nach eigenen Worten einen Kindheitstraum. „Ich wollte schon immer einen Toastladen eröffnen“, sagt er. Inspiriert wurde er später auf Reisen nach Südkorea, wo ihn das Streetfood nachhaltig beeindruckte. „Ich wollte das nach Augsburg bringen – aber nicht als klassischen Imbiss“, sagt er.

Helle Möbel, viel Holz: So sieht es im Van Lee in Augsburg aus. Foto: Peter Fastl

Öffnungszeiten des Van Lee in Augsburg

Der Gastraum spiegelt diesen Anspruch wider: Helle Möbel, Holz und Stein prägen das Boho-inspirierte Ambiente, von der Decke ranken Pflanzen. Für Kadioglu ist die Küche mehr als nur Fusionskost. „Ich wollte einen Ort mit Seele – an dem man spürt, woher das Essen kommt“, sagt er. Und die Karte soll weiter wachsen: Neue Gerichte seien bereits in Planung.

Geöffnet ist das Van Lee in der Jakoberstraße 59 täglich von 11 bis 21 Uhr. Montag ist Ruhetag.