Junger Mann richtet am Zeugplatz 3000-Euro-Schaden an

Ein junger Mann hat am Samstagabend nach Angaben der Polizei mehrere Fahrzeuge am Zeugplatz in der Innenstadt beschädigt. Demnach stieß der 22-Jährige gegen 22 Uhr einige Fahrräder, Krafträder und E-Scooter um. Anschließend flüchtete er. Zeugen verständigten die Polizei.

Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro. Im Rahmen der Fahndung stellten Polizeibeamte den Mann am Königsplatz und kontrollierten ihn. Der 22-Jährige verhielt sich laut Polizei äußerst aggressiv und unkooperativ gegenüber den Beamten.

Da sich der Mann nicht beruhigen ließ, brachten sie ihn in den Arrest. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. (ina)