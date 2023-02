Das sind die größten Veranstaltungen 2023 in Schwaben und Oberbayern

Der Veranstaltungskalender bietet 2023 wieder zahlreiche Höhepunkte. Hier finden Sie die größten Events rund um Augsburg, im Ries, in Neu-Ulm, Landsberg und Co.

Seien es Volksfeste, Konzerte oder Märkte: Großveranstaltungen sind aus der Region nicht wegzudenken. Nach den zurückliegenden Corona-Jahren mit vielen Absagen und Unwägbarkeiten bei der Planung steht den Events im Jahr 2023 (hoffentlich) nichts im Weg. In Schwaben und im angrenzenden Oberbayern sowie in Baden-Württemberg laufen die Planungen bereits auf Hochtouren. Wir geben einen Überblick über das Veranstaltungsjahr.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Grafik von Flourish anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können Canva UK Operations Ltd und Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Großveranstaltungen 2023 in Schwaben und Oberbayern im Überblick

Aus der Fülle an Events ist es schwierig, Favoriten herauszustellen. Doch Besonderheiten lassen sich schnell finden. So bekommt etwa die Augsburger Innenstadt seit Jahrzehnten erstmals wieder einen Faschingsumzug durch die Innenstadt. Die Friedberger Zeit kann nach Corona-Zwangspause erstmals seit 2019 wieder stattfinden. Und mit "Der Krater bebt" in Megesheim kehrt ein preisgekröntes Festival zurück. (cgal)

Veranstaltungen in der Region: Der Überblick über die Landkreise