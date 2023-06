Kanu-Weltcup, Natur-Spaß – und viel Party: Unsere Tipps zum Wochenende

In Augsburg locken am Wochenende Klubs mit Partys, Vereine mit Natur-Aktivitäten, Kultur-Einrichtungen mit einem breiten Programm. Und und und. Unsere Tipps.

Der Sommer ist endgültig in Augsburg angekommen. Was tun? Sonne genießen, grillen, aktiv sein oder einfach nur Ruhe suchen? Auch am kommenden Wochenende vom 2. bis 4. Juni hat die Stadt wieder einiges zu bieten. Unsere Tipps.

Natur: Sich mit der „Demokratie der Bienenvölker“ beschäftigen, das ist möglich am Freitag von 15 bis 17 Uhr im Botanischen Garten. Die Umweltstation als Veranstalter rät zu langer Kleidung, geschlossenen Schuhen und keiner Parfümbestäubung. Auch Obst sollte man zu Hause lassen. Infos unter www.us-augsburg.de. Letzteres, Obst, kann man am Sonntag getrost einstecken. Um 10 Uhr steht eine Apothekergartenführung im Botanischen Garten auf dem Programm. Man könnte sich auch mit Picknickdecke und Fresskorb an einem der zahlreichen Bäche und Kanäle im Siebentischwald niederlassen – eine ausführliche Broschüre darüber gibt es übrigens bei der Bürgerinfo am Rathausplatz. Auch der Augsburger Zoo hat jede Menge Natur zu bieten. Geöffnet ist er ab Donnerstag, 1. Juni, von 9 bis 18.30 Uhr. Bei diesem fantastischen Wetter könnte es in Sachen Parkplatz allerdings eng werden.

Diese Party-Events stehen in Augsburg am Wochenende an

Party: Der Augsburger Flüchtlingsrat lädt am Freitag ab 21 Uhr unter dem Motto „Easy listenting and heavy dancing“ ins Grandhotel Cosmopolis (Springergäßchen 5) und am Samstag ab 17.30 Uhr zum Ausklang mit DJs in den Provino-Klub. Das Haarstyle-Duo „Sound Rush“ legt am Freitag ab 22 Uhr im Lechhauser Ostwerk am Partnachweg auf. Vielleicht mit verwegener Mähne, wer weiß? Im Spectrum an der Ulmer Straße steht am Freitag die beliebte „Ü30 Party“ auf dem Programm, das Kesselhaus an der Riedinger Straße lockt am Samstag ab 22 Uhr mit „allen Hits von 1990 bis 2000“ in die Halle. Die Kulturbanausen laden unterdessen am Samstag ab 14 Uhr zum „Traumtänzerfestival“ zwischen den Teleskopgasbehältern in das Oberhausener Gaswerk. Akteure sind Dax J, Hector Oaks , Caiva B2B Trudge*live, Exil der Schatten, Neon Graveyard. Dazu gibt es eine Special Lightshow by Synthetic Lights, es sind nur noch Restkarten verfügbar. Weitere Infos unter www.gaswerkaugsburg.de.

Oper, Konzerte, Film: Das bietet die Kultur-Szene in den kommenden Tagen

Oper/Schauspiel: Die Ballettoper „The Fairy Queen“ hat bei Kritikern leichte Irritation ausgelöst – das Publikum liebt sie. Zu sehen am Freitag ab 19.30 Uhr im Martinipark. Es ist eine gedolmetschte Vorstellung für Gehörlose. Restkarten sind noch unter www.staatstheater-augsburg.de verfügbar. Dort, im Martinipark, steht am Samstag, 19.30 Uhr, zum letzten Mal das Stück „Geschichten aus dem Wienerwald “ von Horwath auf dem Programm. Dafür gibt es noch genügend Tickets. „Macbeth“, dieses blutrünstige Stück von Shakespeare, zeigt eine Theatergruppe an der Universität am Montag und Mittwoch um 20 Uhr. Alle Infos unter www.augsburg-onstage.de.

Das ist am Wochenende in Augsburg sonst noch geboten

Unesco Welterbe-Tag: Von 12 bis 18 Uhr wird am Sonntag auf dem Rathausplatz der Welterbe-Tag gefeiert – mit Riesenseifenblasen, dem bereits heiß begehrten Wasserspielplatz, Glücksrad und und und. Es gibt auch Führungen, dafür muss man sich unter www.sw-augsburg.de anmelden.

Am Wochenende ist Unesco-Welterbe-Tag. Die Stadt Augsburg wartet am Sonntag zwischen 12 und 18 Uhr mit verschiedenen Aktionen am Rathausplatz auf, wo derzeit auch der Wasserspielplatz aufgebaut ist. Foto: Michael Hörmann

Kanu Weltcup: Es geht wieder los mit den Wettkämpfen am Augsburger Eiskanal. Natürlich mit dem Olympiasieger Sideris Tasiadis . Start ist am Donnerstag bei freiem Eintritt, ab Freitag wird Eintritt fällig, die Siegerehrung ist am Sonntag. Alle weiteren Infos unter https://www.kanu-schwaben-augsburg.de.



Diese Tipps sind eine kleine Auswahl der Möglichkeiten, dieses Wochenende zu genießen. Zumal auch die Bäder geöffnet haben. Wir wünschen viel Spaß und gute Laune.

