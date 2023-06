Spinnenausstellung, Sommer am Kiez und mehr: Das ist los am Wochenende

Auch der Sommer am Kiez startet und ein Stoffmarkt feiert Premiere – was am Wochenende in Augsburg geboten ist.

Das Wetter kann man sich inzwischen bei den vielen Apps nach Gusto aussuchen. Eine verspricht fürs Wochenende vom 16. bis 18 Juni ein paar Tropfen Regen, die andere Sonnenschein mit ein paar harmlosen Wolken. Wir nehmen Letztere, schließlich starten viele Open-Air-Spektakel.

Sommer am Kiez startet am Wochenende in Augsburg

Der Sommer am Kiez, der allerdings auf dem Gaswerk stattfindet, beginnt am Freitag, 17.30 Uhr unter anderem mit der Metal-Lady Doro, Enemy Inside oder Void of Animus. Am Samstag steht das Ruhrpott Rodeo mit Punk auf dem Programm, zu hören sind ab 15 Uhr Wizo, Betontod oder Dritte Wahl. Am Sonntag (14 Uhr) steht der Reggae im Zentrum mit dem Star Gentleman und Dub a la Pub. Infos und Tickets unter www.sommeramkiez.de

Konzerte und Film: Das bietet die Kultur-Szene in den kommenden Tagen

Musical: Auf der Freilichtbühne am Roten Tor feiert am Samstag, 20.30 Uhr, das Musical „Drei Musketiere“ des Staatstheaters Premiere. Vorsichtshalber gibt es immer ein Wettertelefon am Tag der Vorstellung unter 0821/324-1984. Zweite Vorstellung am 23. Juni. (Infos und Tickets unter staatstheater-augsburg.de)

Konzerte: Auch der Brunnenhof im Zeughaus präsentiert in diesem Sommer ein volles Programm. Wie eine Swing Night im Rahmen 40 Jahre Musikwerkstatt am Donnerstag ab 20 Uhr. Oder das „Local Natives Open Air 2023“, einen Konzertabend mit Augsburger Künstlerinnen und Künstlern am Samstag von 17 bis 22 Uhr. Infos und Tickets unter brunnenhof.reservix.de

Am Kuhsee auf der Wiese bei der Wasserwachtstation feiert der Bürgertreff Hochzoll am Sonntag ab 11 Uhr den „Hochzoller Sommer“ mit der Band „Breath Attack“. Bei Regen im Bürgertreff. (Info unter buergertreff-hochzoll.de)

Theater: „Eiscreme“ eine wunderbare Geschichte zwischen Mutter und Mutter steht am Freitag, Samstag und Sonntag, 20.30 Uhr, im Sensemble im Textilviertel auf dem Programm. (www.sensemble.de)

Für Kinder ab fünf Jahren zeigt das Staatstheater im Martinipark am Sonntag, 15 Uhr „Bei der Feuerwehr wird der Kaffee kalt“. Sozusagen um die Ecke liegt die „Feuerwehrerlebniswelt, die von 9 bis 17 Uhr geöffnet hat.

Diese Märkte bietet Augsburg am Wochenende

Stoffmarkt: Am Samstag, 10 bis 17 Uhr, feiert der Deutsch-Holländische Stoffmarkt Premiere auf dem Gögginger Festplatz. Die Macher versprechen eine kaum überschaubare Vielfalt an Stoffen und Zubehör. Infos unter https://stoffmarkt-expo.de

Hofflohmarkt: Im Antonsviertel findet am Sonntag von 10 bis 15 Uhr ein Hofflohmarkt statt. Den Weg weisen Luftballons an den Hofeingängen.

Führungen in der Natur und mehr in Augsburg

Spaziergang: Immer mehr Menschen sehnen sich nach der Natur. Am Freitag, 14 Uhr, lädt der Kulturkreis Haunstetten zu einem Spaziergang durch die Haunstetter Schießplatzheide ein. Treffpunkt ist die Bushaltestelle Uni-Klinikum Süd, die Teilnahme ist frei.

Führung: Am Sonntag, 9 bis 12 Uhr, kann man auf Einladung des Landesbundes für Vogel- und Naturschutz auf den Ausgleichsflächen des GVZ im Norden Augsburgs seltene Arten wie Kreuzkröte oder Laubfrosch antreffen. Treffpunkt ist der Parkplatz Nordfriedhof Oberhausen, Talweg.

Oldtimer: Die Oldtimerfreunde Königsbrunn laden zum Markt mit Autos, Motorrädern und Bulldogs ein. Es gibt Ersatzteile und Literatur zum Hobby. Treffpunkt am Sonntag (ganztägig) ist das Haunstetter Sandbahnstadion. (Ausfahrt B17 Inningen/ Haunstetten) Weitere Infos unter www.oldtimerfreunde-koenigsbrunn.de

Ausstellung: Eine Spinnen- und Insekten-Ausstellung mit dem Titel „Spider World“ platziert sich auf dem Messeparkplatz. Start ist am Donnerstag, 14 Uhr. Bis 2. Juli (Mittwoch bis Sonntag) ist die Ausstellung mit 500 Exemplaren in Terrarien zu erleben. Infos unter www.spider-world.de

Stadtführung: „Das Textilviertel gestern und heute“, davon berichtet eine historische Stadtführung der GeschichtsWerkstatt. Zu erleben am Sonntag, 18. Juni, 11 Uhr. Treffpunkt Jakobertorplatz, direkt am Tor. (www.gw-augsburg.de)

Viele Angebote, aber bei Weitem nicht alles, was sich so tut. Wir wünschen gute Laune, gutes Wetter und viel Spaß!

