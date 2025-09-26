Verdächtiger Mann löst in Augsburger Innenstadt größeren Polizeieinsatz aus

Mit einem hohen Tempo sollen am frühen Freitagnachmittag gegen 13.30 Uhr erste Streifenfahrzeuge der Polizei in der Annastraße eingetroffen sein. Wie es in einer Erstmeldung der Polizei heißt, wird ein verdächtiger Mann gesucht. Deshalb seien mehrere Einsatzfahrzeuge in der Innenstadt unterwegs. nach Informationen unserer Redaktion soll der Verdächtige ein Messer bei sich haben. Eine Augenzeugin schildert den Vorfall.

Polizeieinsatz in Augsburgs Innenstadt: Verdächtiger Mann soll Messer bei sich haben

Wie die Einzelhändlerin beobachtet haben will, seinen aus einem Gebäude im Durchgang von der Annastraße zur Steingasse zwei Männer und eine Frau gekommen. Sie hätten gestritten. Plötzlich sei einer der Männer gegen ein Schaufenster geprallt, die Zeugin habe gesehen, dass ein Mann ein Messer bei sich gehabt habe.

Die Polizei ist derzeit wohl noch auf der Suche nach dem Verdächtigen. Nach neuesten Informationen wurde aus dem betreffenden Haus inzwischen eine Frau in Handschellen abgeführt. (gau/ina)

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.