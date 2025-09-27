Verdächtiger Mann löst in Augsburger Innenstadt größeren Polizeieinsatz aus

Mit hohem Tempo sind am frühen Freitagnachmittag gegen 13.30 Uhr erste Streifenfahrzeuge der Polizei in der Annastraße eingetroffen. Wie es in einer Erstmeldung der Polizei hieß, wurde ein verdächtiger Mann gesucht. Deshalb seien mehrere Einsatzfahrzeuge in der Innenstadt unterwegs. Nach Informationen unserer Redaktion soll der Verdächtige ein Messer bei sich gehabt haben. Eine Augenzeugin schildert den Vorfall.

Polizeieinsatz in Augsburgs Innenstadt: Verdächtiger Mann soll Messer bei sich haben

Wie sie beobachtet haben will, seien aus einem Gebäude im Durchgang von der Annastraße zur Steingasse drei Personen gekommen. Sie hätten gestritten. Plötzlich sei einer der Männer gegen ein Schaufenster geprallt, die Zeugin habe gesehen, dass einer ein Messer bei sich gehabt habe, das auf den Boden gefallen sei.

Die Polizei war am Nachmittag zuerst noch auf der Suche nach dem Verdächtigen. Aus dem betreffenden Haus wurde eine Frau in Handschellen abgeführt, daneben auch ein Mann. Sie wurden umgehend von der Polizei vernommen. Am frühen Freitagabend teilte die Polizei mit, dass ein 24-jähriger Mann festgenommen worden sei. Nach ersten Erkenntnissen habe die Auseinandersetzung zwischen dem Mann und zwei Frauen (18 und 22 Jahre alt) in einer Wohnung des Hauses begonnen, das an die Passage angrenzt. Im Zusammenhang mit einer Geldforderung soll der Mann die 18-Jährige mit einem Messer bedroht haben. Erst im Anschluss verlagerte sich der Streit in den Außenbereich und die Passage.

Die Hintergründe der Tat und die konkrete Tatbeteiligung der festgenommenen Person sind aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Der Mann befindet sich in Gewahrsam. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Eine Gefahr für Unbeteiligte bestand laut Polizei nicht.