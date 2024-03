300 Menschen demonstrieren in Augsburg für mehr Lohn im Einzelhandel

Die Gewerkschaft Verdi hat Beschäftigte im Einzelhandel zum Streik aufgerufen. In Augsburg folgen am Freitag etwa 300 Menschen dem Aufruf, sie wollen mehr Lohn.

Dass der Einzelhandel, in dem etwa 70 Prozent Frauen arbeiten, gerade am Internationalen Frauentag streiken, ist kein Zufall. In Augsburg gingen am Freitag rund 300 Menschen auf die Straße, dazu aufgerufen hatten die Gewerkschaft Verdi. Die Demonstration begann am Plärrergelände, zog durch die Straßen der Innenstadt und endete am Rathausplatz. Knapp 100 Betriebe sollen sich an dem Streik beteiligt haben, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kamen aus Augsburg, Ingolstadt, Kempten und München. Unter den bestreikten Betrieben waren zum Beispiel h&m, Edeka oder auch Zara. Die Beschäftigten fordern mehr Lohn, genauer gesagt 2,50 Euro mehr pro Stunde. "Die Arbeitgeber sind uns zwar entgegengekommen, aber unsere Forderungen sind damit nicht erfüllt", sagte die Augsburger Verdi-Vertreterin Sylwia Lech.

Geschäfte häufig durch Notbesetzung während Streik geöffnet

Wenn die Beschäftigten des Einzelhandels streiken, bleiben die Geschäfte oftmals durch eine Notbesetzung geöffnet. "Die Arbeitgeber versuchen, aus anderen Filialen Leute in die bestreikten Filialen zu versetzen", erklärt Lech. "Wir nennen es auch Arbeitstourismus." Arbeitgeber reagieren gereizt auf diejenigen, die sich am Streik beteiligen.

Etwa 300 Menschen folgten dem Streikaufruf von Verdi. Auf dem Rathausplatz endete die Demonstration mit einigen Wortbeiträgen. Foto: Arne Seyffert

Das sagt Konstantina Kakouni, die aus Brunnthal bei München hierhergekommen ist: "Die Arbeitgeber versuchen, die Belegschaft zu spalten." Diejenigen, die streiken, würden strenger behandelt, sagt sie. Kakouni arbeitet seit fünf Jahren bei dem Ikea-Möbelhaus in Brunnthal. Die Demonstration endete offiziell gegen 13 Uhr auf dem Augsburger Rathausplatz.