Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg
Icon Pfeil nach unten

Verfallende Millionenvilla im Thelottviertel ist düstere Vorahnung für weitere Denkmäler

Augsburg

Verfallende Millionenvilla: Nicht den Denkmalschutz schleifen

Die historische Immobilie zeigt: Nicht nur öffentliche Baudenkmäler fallen in Zeiten klammer Kassen hinten runter. Dennoch darf eines nicht passieren.
Jonas Klimm
Von Jonas Klimm
    • |
    • |
    • |
    Die Villa im Thelottviertel ist eine architektonische Perle.
    Die Villa im Thelottviertel ist eine architektonische Perle. Foto: Annette Zoepf (Archivbild)

    Das Thelottviertel gehört zu den schönsten Gegenden der Stadt. Die Anfang des 19. Jahrhunderts von Sebastian Buchegger aus dem Boden gestampfte erste Gartenvorstadt Deutschlands bietet zahlreiche architektonische Besonderheiten. Dass sich hier – relativ gesehen – ausgesprochen viele denkmalgeschützte Gebäude befinden, ist somit logisch. Die vollkommen entkernte Villa an der Perzheimstraße bietet das traurigste Bild des Viertels. Der Eigentümer möchte verkaufen. Doch wegen der hohen Sanierungskosten wird das architektonische Juwel vermutlich keinen neuen Eigentümer finden. Es dürfte ein Menetekel für weitere Bauten sein.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden