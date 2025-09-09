Verfallende Millionenvilla: Nicht den Denkmalschutz schleifen

Das Thelottviertel gehört zu den schönsten Gegenden der Stadt. Die Anfang des 19. Jahrhunderts von Sebastian Buchegger aus dem Boden gestampfte erste Gartenvorstadt Deutschlands bietet zahlreiche architektonische Besonderheiten. Dass sich hier – relativ gesehen – ausgesprochen viele denkmalgeschützte Gebäude befinden, ist somit logisch. Die vollkommen entkernte Villa an der Perzheimstraße bietet das traurigste Bild des Viertels. Der Eigentümer möchte verkaufen. Doch wegen der hohen Sanierungskosten wird das architektonische Juwel vermutlich keinen neuen Eigentümer finden. Es dürfte ein Menetekel für weitere Bauten sein.

