Prozess in Augsburg Vergewaltigung auf Restaurant-Toilette? Gericht spricht Mann von Vorwurf frei

Weil er eine 18-Jährige am Königsplatz in Augsburg vergewaltigt haben soll, wurde ein junger Syrer vor dem Amtsgericht verurteilt. Doch in der Berufung stellt sich der Fall anders dar.