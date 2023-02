Augsburg

06:30 Uhr

Stadtrat Peter Hummel muss Fingerabdrücke bei der Polizei abgeben

Plus Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens gegen Peter Hummel wollte die Polizei den Stadtrat erkennungsdienstlich behandeln. Dagegen wehrte er sich – und klagte.

Von Jan Kandzora Artikel anhören Shape

Der Augsburger Stadtrat Peter Hummel (Freie Wähler) hat gegen den Freistaat geklagt, da die bayerische Polizei ihn seit Ende 2020 erkennungsdienstlich behandeln will. Bei einer solchen Behandlung werden in der Regel personenbezogene und biometrische Daten von Verdächtigen aufgenommen, es werden also etwa Größe und Gewicht der Person festgestellt und Fingerabdrücke von ihr abgenommen. Am Dienstag beschäftigte sich eine Kammer des Verwaltungsgerichtes Augsburg mit der Klage des Kommunalpolitikers. Hintergrund des Verfahrens sind strafrechtliche Vorwürfe gegen Hummel, die seit 2019 im Raum stehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen