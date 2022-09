Verkehr

Interaktive Grafiken: So hoch ist das Verkehrsaufkommen in der Region

Plus A8, A96, B17 und Co.: Durch viele Verkehrsadern in Schwaben rollen täglich Tausende Autos. Wo in den Landkreisen der meiste Verkehr herrscht, zeigen unsere Grafiken.

Von Dominik Schätzle

Auto an Auto drängt sich der Verkehr jeden Morgen über die Autobahnen, Bundesstraßen und durch die Städte der Region. Selbst wenn kein Stau ist, geht es für Pendlerinnen und Pendler manchmal quälend langsam voran – besonders dann, wenn bereits der erste Termin im Büro ansteht. Im Feierabendverkehr dann wieder ein ähnliches Bild. Doch wo ist das Verkehrsaufkommen in der Region besonders groß?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

