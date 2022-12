Verkehr

So läuft es an der verlängerten Straßenbahn-Linie 3 nach Königsbrunn

Plus Seit einem Jahr rollen die Straßenbahnen der Linie 3 bis Königsbrunn. Die Stadtwerke sind mit dem Start zufrieden. Doch einige Probleme müssen noch gelöst werden.

Von Adrian Bauer

Seit einem Jahr binden die Straßenbahnen der Linie 3 nun den Südwesten Haunstettens und die Stadt Königsbrunn ans Augsburger Schienennetz an. Die Stadtwerke Augsburg (swa) sehen den Start der millionenteuren Verlängerung des Schienenstrangs als gelungen an. In Königsbrunn halten sich allerdings hartnäckige Beschwerden über Lärm und mangelnde Barrierefreiheit an den Haltestellen.

