Verkehrs-Aktivisten malen Radweg auf eine Straße in der Augsburger Innenstadt

Unbekannte Verkehrsaktivisten haben in Augsburg in der Nacht auf Dienstag am Katzenstadel nahe dem Wertachbrucker Tor eigenmächtig eine Radspur auf der Straße markiert. „Wir möchten den Alltag sicherer machen und Fairness im Straßenverkehr schaffen“, so die Aktivisten, die vermutlich aus dem Kreis von Klimaschützern kommen, in einer anonymen Mitteilung.

Es werde weitere nächtliche Aktionen mit Kreidestrichen und aufgemaltem Kobold geben, kündigen sie an. Man wolle so die Stadt dazu auffordern, mehr Platz für Fahrradfahrer zu schaffen. Auch in Augsburg stehe dem Auto weitaus mehr Fläche zu als allen anderen Verkehrsteilnehmern.

Inwieweit die Aktion rechtliche Folgen haben wird, ist noch unklar. Denkbar wären Ermittlungen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. (skro)