Verkehrsunfall verursacht - mit Alkohol im Blut

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montagnachmittag in der Schertlinstraße im Augsburger Hochfeld ereignet hat, hat offensichtlich Alkohol eine Rolle gespielt. Wie die Polizei meldet, fuhr ein 65-jähriger Autofahrer auf der Schertlinstraße in Richtung Osten. An der Kreuzung zur Haunstetter Straße übersah er offenbar beim Abbiegen einen stadteinwärts fahrenden 19-jährigen Autofahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten Alkoholgeruch beim 65-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 0,8 Promille. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme. Zudem stellten sie den Führerschein und den Fahrzeugschlüssel sicher. Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 65-Jährigen. (AZ)