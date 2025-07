Autofahrerin übersieht Kleinkraftrad

Am Mittwoch, 16. Juli, ereignete sich in der Anwaltinger Straße in Lechhausen ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde.

Gegen 7.30 Uhr war eine 38-jährige Autofahrerin mit ihrem Mercedes unterwegs, so die Polizei. An der Kreuzung zur Steinernen Furt übersah sie offenbar eine 32-jährige Kleinkraftrad-Fahrerin, die sich auf der Vorfahrtsstraße befand. Es kam zum Zusammenstoß, wobei die 32-Jährige stürzte und sich verletzte.

Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.500 Euro. Die Polizei ermittelt gegen die 38-Jährige unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung. (att)