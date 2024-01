Familie suchte sogar am Silvesterabend nach vermisster Augsburgerin

Seit über einer Woche gilt Maria Frehr aus Augsburg als vermisst. Ihre Schwester erzählt von der Suche nach der 42-Jährigen und hat zwei Bitten.

Die 42 Jahre alte Maria E. Frehr, die zuletzt in Lechhausen gewohnt hatte, gilt nach wie vor als vermisst. Einen Tag vor Heiligabend ist die Frau verschwunden. Die Polizei ging mit einem Foto der Frau an die Öffentlichkeit und bat um Hinweise aus der Bevölkerung über ihren Verbleib. Deren Familie ist freilich in großer Sorge. Die Schwester der Vermissten erzählt von ihren Suchaktionen und berichtet, was jetzt wichtig ist.

"Wir haben schon an allen möglichen Orten nach ihr gesucht. Wir sind ziemlich fertig", sagt Anna M. unserer Redaktion. Die Schwester der Vermissten will aber nicht klagen, sie bleibt hoffnungsvoll. Auch in der Silvesternacht seien ihr Bruder und Freunde von ihm auf der Suche nach Maria E. gewesen. Die Angehörigen haben bereits sämtliche Orte abgesucht, aber sie haben keinen konkreten, aktuellen Anhaltspunkt. Zuletzt habe es eine Spur in Diedorf und in einer kleinen Kapelle im Augsburger Land von ihrer Schwester gegeben. "Wir haben in der Kapelle eine Muttertagskarte gefunden, die unserer Mutter gehörte. Offenbar hat sie diese dort hinterlassen." Warum, darüber kann Anna M. nur spekulieren.

Maria Frehr aus Augsburg gilt seit dem 23. Dezember als vermisst. Foto: Metz

"Vielleicht wollte sie eine Nachricht an unsere Mutter hinterlassen, dass es ihr soweit gut geht." Aber das ist schon eine Woche her, sie könnte mit dem Zug weitergefahren sein, so die Schwester. "Sie könnte überall sein. Auch am Augsburger Hauptbahnhof sollte man Ausschau halten, da sie mit dem Zug wieder zurückkommen könnte."

So ermittelt die Augsburger Polizei in Vermisstenfällen

Über den Hintergrund ihrer vermissten Schwester möchte Anna M. nicht allzu viel preisgeben. Aber es gibt offenbar Anlass zur Sorge. Die Angehörigen hoffen, dass sie eine Unterkunft gefunden hat und sich jemand meldet, der weiß, wo sie sich aufhalte. Die Polizei, sagt sie, habe schon alles Mögliche unternommen, um Maria E. Frehr zu finden. Bis jetzt ohne Erfolg.

Das ist das offizielle Foto, das die Polizei veröffentlicht hat. Foto: Polizeipräsidium Schwaben Nord

Bei Vermisstenfällen überprüft die Polizei am Anfang der Ermittlungen regelmäßig Wohnort und bekannte Anlaufadressen. Mögliche Kontaktpersonen werden einbezogen. Parallel laufen polizeiliche Fahndungsmaßnahmen. Sind diese Standardmaßnahmen ausgeschöpft, wird eine Öffentlichkeitsfahndung geprüft.

Lesen Sie dazu auch

"Wenn Menschen das hier lesen und an meine Schwester denken, wird ihr das sicherlich helfen", ist Anna M. überzeugt. Sie bittet darum, ein wachsames Auge zu haben. "Unsere große Hoffnung liegt bei Gott." Hinweise über den Verbleib der Augsburgerin nimmt die Polizei unter 0821/323 2310 entgegen. Zeugen können sich auch an den Notruf 110 oder an jede andere Polizeidienststelle wenden.