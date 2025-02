Verschärfte Maßnahmen: Augsburg feiert Fasching hinter Betonschutz

Wenn am Wochenende das Faschingstreiben auf dem Rathausplatz startet, wird es in diesem Jahr hinter Barrieren aus Beton stattfinden. Die Stadt hat nach den Anschlägen in Aschaffenburg und München die Sicherheitsvorkehrungen deutlich erhöht. Eine Absage der Festivitäten kommt aber nicht infrage. In Nürnberg hatte die Stadt den dortigen Kinderfaschingsumzug abgesagt, nachdem auf einer IS-Seite im Internet Nürnberg als mögliches Ziel genannt worden war. Von einer konkreten Gefahr gehen die Behörden nicht aus, allerdings war teilnehmenden Organisationen die Lust am Fasching vergangen.

Ordnungsamt in Augsburg: „Keine konkreten Gefährdungserkenntnisse“

In Augsburg hält man am Kinderumzug am Rosenmontag (Start um 11.33 Uhr am Rathausplatz) fest. Man geht von rund 1300 Teilnehmern aus, die ausschließlich in der Fußgängerzone unterwegs sein werden. Diese lässt sich vergleichsweise gut schützen. „Der Gaudiwurm wird wie geplant mit einem erweiterten Sicherheitskonzept stattfinden. Weitere kurzfristige Änderungen gibt es aktuell nicht“, so Sozialreferent Martin Schenkelberg (CSU). Aus dem Ordnungsamt heißt es, die Sicherheitsbehörden hätten die Lage im Blick. „Derzeit liegen aber keine konkreten Gefährdungserkenntnisse für Veranstaltungen und Versammlungen in Bayern vor“, so das Ordnungsamt in einer Stellungnahme.

Auch die Polizei erklärte, es gebe keine Erkenntnisse über konkrete Gefährdungen aus dem Bereich der politisch motivierten Kriminalität. Man sei aber höchst wachsam. „Wir werden bei Veranstaltungen vor Ort präsent sein und für ein Höchstmaß an Sicherheit sorgen“, so Polizeisprecherin Johanna Kruger. Dies gelte auch für die Augsburger Faschingsveranstaltungen. Dabei berücksichtigte man auch die Lage außerhalb Schwabens, so Kruger im Hinblick auf die Geschehnisse in Aschaffenburg und München.

Konkrete Maßnahmen nennt die Polizei nicht, um ihre Einsatztaktik nicht offen zu legen. Zuletzt wurde bei Veranstaltungen auf dem Rathausplatz eine Abriegelung der Zugänge mit Polizeibussen sichergestellt. Für vorbeifahrende Straßenbahnen wurden die Busse jeweils kurzzeitig weggefahren. Man bitte Besucher um Verständnis für Maßnahmen wie Kontrollen und Absperrungen, so die Polizei.