Versuchter Mord in Oberhausen: Polizei nimmt zweiten Tatverdächtigen fest

Nach einem versuchten Tötungsdelikt in Oberhausen hat die Polizei am späten Donnerstagnachmittag einen zweiten Tatverdächtigen festgenommen. Laut Polizei handelt es sich dabei um einen 27-jährigen Mann. Er soll mit einem weiteren 26-Jährigen am Mittwochabend in der Wirsungstraße einen 20-jährigen Radfahrer angefahren haben. Zunächst war von einem 19-jährigen Opfer die Rede. Wie berichtet, griffen die Täter das am Boden liegende Opfer anschließend mit einem Messer an und verletzten es schwer. Das Duo flüchtete mit dem Auto und ließ den 20-Jährigen liegen. Dieser wurde in ein Krankenhaus gebracht und musste operiert werden.

Eine sofortige Fahndung verlief zunächst ohne Erfolg. Keine 24 Stunden später nahm die Polizei zwei Tatverdächtige fest. Das Amtsgericht Augsburg hat am Freitag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl wegen versuchten Mordes gegen die Tatverdächtigen erlassen. Beide Männer sitzen nun in Untersuchungshaft. Die Hintergründe der Tat sowie der genaue Ablauf sind noch unklar. Aussagen von Anwohnern deuten jedoch auf eine geplante Tat hin.

Augsburger Polizei war beim Einsatz auch in der Nähe der „Loco-Bar“ aktiv

Bei dem Großeinsatz der Polizei am Mittwochabend war die Polizei nach Informationen unserer Redaktion mit mehreren Fahrzeugen und Polizeihunden auf Höhe der Kirche St. Johannes im Einsatz. Die Polizei soll bei dem Einsatz auch in einem Teil der angrenzenden Donauwörther Straße zwischen Wertachbrücke und Haltestelle Drentwettstraße aktiv gewesen sein. Im unmittelbaren Umfeld in der Donauwörther Straße wurde vor einigen Wochen auf die „Loco-Bar“ scharf geschossen. Seither laufen intensive Ermittlungen. Ob der jetzige Fall aber mit den damaligen Geschehnissen im Zusammenhang stehen könnte, ist noch unklar. (klijo)