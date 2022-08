Hoch über Augsburg: Wir haben den Riegele-"Bierflug" getestet

Mehr als 150 Stufen geht es hinauf auf den historischen Kamin der Brauerei Riegele. Reporter Max Kramer ist nach oben geklettert - Helm-Kamera inklusive.

Für den Bierflug der Brauerei Riegele sollte man besser keine Höhenangst haben. Gleich in der ersten Station geht es weit nach oben über die Dächer von Augsburg – mit Kletterausrüstung erklimmt man die Spitze des historischen Kamins. Mehr als 150 Sprossen geht es an einer massiven Leiter an der Kaminwand in die Höhe. Doch die Mühe lohnt sich: Von oben bietet sich ein spektakulärer Panoramablick über die Stadt.

Im Video sehen Sie den Riegele-Bierflug im Selbstversuch

Zurück in den Biergarten gelangt man über eine Art Hochseilgarten. Zunächst geht es am Kamin wieder ein Stück weit nach unten, bevor man über eine Seilrutsche, eine wackelige Zugbrücke aus Bierfässern und einen Maibaum seinen Weg in die Tiefe antritt. Reporter Max Kramer hat den Selbstversuch gewagt und den Bierflug getestet - die Aufnahmen seiner Helm-Kamera sehen Sie in diesem Video.