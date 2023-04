Video

12:00 Uhr

Mit 30 Euro auf den Plärrer – wir haben den Selbstversuch gemacht

Plus Alles wird teurer, auch die Preise auf dem Augsburger Plärrer. Was können Sie mit 30 Euro alles erleben? Ein Selbstversuch im Video.

Von , Noa Hüper Manuel Andre , Noa Hüper

Was gibt's für 30 Euro auf dem Plärrer? Zwei Maß Bier zum Beispiel. Außer Sie legen Ihr Geld besser an. Wie wär's zum Beispiel mit: Autoscooter und Riesenrad fahren, Schießen, Büchsenwerfen und an der Losbude Ihr Glück versuchen? Aber wie lange geht der Spaß mit 30 Euro?

Wir haben für Sie möglichst viel ausprobiert und im Video unsere Eindrücke gesammelt.

